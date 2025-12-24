DOLAR
Afyonkarahisar'da sarı serumla ölüm: İlk duruşmada doktor savunması

Afyonkarahisar'da sarı serum sonrası yaşamını yitiren Mehmet Gündoğan davasının ilk duruşması yapıldı; sanık doktor S.E. savunmasında gerekli tetkikleri yaptıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:01
Dava ve olayın seyri

13 Ocak 2025 tarihinde Afyonkarahisar kent merkezindeki özel bir klinikte gerçekleşen olayda, mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve umre hazırlığı yapan 2 çocuk babası Mehmet Gündoğan, grip şikayetiyle kliniğe başvurdu. İddialara göre Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı; serumun bitmesine yakın Gündoğan nefes almakta güçlük çekti ve fenalaştı.

Yaklaşık 10 dakika sonra refakatçisi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan, müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı; yaklaşık 20 saat sonra yaşamını yitirdi.

Sanığın savunması

Duruşma, Afyonkarahisar 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan açılan davanın ilk duruşması olarak görüldü. Tutuksuz sanık doktor S.E. ile tanıklar, Gündoğan'ın ailesi ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık S.E. ifadesinde, Gündoğan'ın kliniğe grip ve bademcik şikayetiyle başvurduğunu, çabuk iyileşmek istediğini ve Gündoğan'ın sözlü onayıyla tedaviye başlandığını söyledi.

S.E. ayrıca, içerikleri hakkında bilgi verdiği iki serumun maktule takıldığını belirterek, "O gün penisilin kaynaklı öngörülemeyen alerjiye bağlı olarak nefes almakta güçlük çekti" diyerek 112 Acil Sağlık ekibini çağırdıklarını anlattı. Sanık, "Bir süre sonra ambulansla entübe edilerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda hayatını kaybeden Gündoğan için gerekli tetkiklerle birlikte elimizden geleni ekibimizle birlikte yaptık" şeklinde konuştu.

Sanık S.E. son olarak beraatini talep etti.

Ailenin tepkisi ve duruşmanın ertelenmesi

Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, özel klinikte ihmaller olduğunu belirterek suçluların cezalandırılmasını istedi.

Tanık beyanlarının alınmasının ardından mahkeme, duruşmayı 3 Mart 2026'ya erteledi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

