Antakya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki 71 ADT plakalı Hyundai ile karşı yönden gelen 31 AYP 728 plakalı Opet marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya dönerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve Tahliye

Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE KAFA KAFAYA ÇARPIŞAN İKİ OTOMOBİLİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.