Antakya'da Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Antakya Gülderen Mahallesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı; yaralılar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 01:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 01:13
Kaza Detayları

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki 71 ADT plakalı Hyundai ile karşı yönden gelen 31 AYP 728 plakalı Opet marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya dönerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve Tahliye

Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

