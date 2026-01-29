Söke'de 5 Yıl Hapis Cezalı Dolandırıcılık Hükümlüsü Jandarma Yakaladı

Söke'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Operasyon ve teslim
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık suçundan aranan K.A. (56) isimli şahıs, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
AYDIN'IN SÖKE İLÇESİNDE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN HAKKINDA 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR HÜKÜMLÜ JANDARMA EKİPLERİ, TARAFINDAN YAKALANDI.