Söke'de 5 Yıl Hapis Cezalı Dolandırıcılık Hükümlüsü Jandarma Yakaladı

Aydın'ın Söke ilçesinde, dolandırıcılıktan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (56), jandarma ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:44
Aydın'ın Söke ilçesinde, dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık suçundan aranan K.A. (56) isimli şahıs, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

