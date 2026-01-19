Eyyüpsultan'da kar küreme aracı buzlu yolda devrildi: 1 yaralı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, Eyyüpsultan'da kazayla sonuçlandı. Kar küreme aracı, buzlu zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve araçta görevli sürücü yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Eyyüpsultan Işıklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuzlama ve küreme çalışması yürüten araç buzlu yolda kayarak devrildi. Devrilme sırasında aracın içerisindeki tuzlar yol kenarına ve çayırlık alana saçıldı. Olay çevresinde kısa süreli panik yaşandı.

Yaralı Sürücünün Durumu: Sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahalede sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralının kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Müdahale ve Trafik

Olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Devrilen kar küreme aracının bulunduğu yerden kaldırılması için vinçle çalışma başlatıldı. Ekipler güvenlik önlemleri alırken, Işıklar - İhsaniye yolu Caddesi geçici olarak trafiğe kapatıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

