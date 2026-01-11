Fatih'te Otomobil Motor Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları

İstanbul'un Fatih ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından yükselen duman ve alevler, kısa sürede tüm aracı sardı. Olay, saat 13.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi'nin Bakırköy istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü dumanları fark ederek aracı sağ şeride çekti ve alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler hızla yayılarak aracın tamamını kapladı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Müdahale sonrasında araç kullanılamaz hale geldi ve çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yangının alev alev yandığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

