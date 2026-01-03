DOLAR
Fethiye'de Kayalıkta Mahsur Kalan Keçi Yaralı Kurtarıldı

Seydikemer Yediburunlar'da kayalıklarda mahsur kalan keçi, 4 kişilik MAG ekibi tarafından yaralı kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:58
Fethiye'de Kayalıkta Mahsur Kalan Keçi Yaralı Kurtarıldı

Fethiye'de Kayalıkta Mahsur Kalan Keçi Yaralı Kurtarıldı

Seydikemer Yediburunlar'da MAG ekibinin kurtarma çalışması

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan bir keçi için MAG ekipleri seferber oldu. Olay, Seydikemer Yediburunlar bölgesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, bölgeden gelen ihbar üzerine 4 kişilik ekip olay yerine sevk edildi. Ekipler, keçiye ulaşmak amacıyla ipli istasyon kurarak müdahale etmeye başladı.

Bu sırada hayvanın ürkmesi üzerine uçurumdan aşağı atlaması üzerine ekipler hızla aşağı inerek yaralı haldeki keçiye ulaştı.

Keçiye yapılan gerekli müdahalenin ardından hayvan sahibine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

