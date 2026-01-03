Fethiye'de Kayalıkta Mahsur Kalan Keçi Yaralı Kurtarıldı
Seydikemer Yediburunlar'da MAG ekibinin kurtarma çalışması
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan bir keçi için MAG ekipleri seferber oldu. Olay, Seydikemer Yediburunlar bölgesinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, bölgeden gelen ihbar üzerine 4 kişilik ekip olay yerine sevk edildi. Ekipler, keçiye ulaşmak amacıyla ipli istasyon kurarak müdahale etmeye başladı.
Bu sırada hayvanın ürkmesi üzerine uçurumdan aşağı atlaması üzerine ekipler hızla aşağı inerek yaralı haldeki keçiye ulaştı.
Keçiye yapılan gerekli müdahalenin ardından hayvan sahibine teslim edildi.
