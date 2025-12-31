DOLAR
Fethiye'de Otomobil Uçuruma Düştü: Yağmur Altında 1 Saatlik Kurtarma

Fethiye Taşyaka'da 34 DU 0621 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı; yağmur altında yaklaşık 1 saat süren kurtarma sonrası yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:33
Fethiye'de Otomobil Uçuruma Düştü: Yağmur Altında 1 Saatlik Kurtarma

Fethiye'de otomobil uçuruma düştü

Fethiye Taşyaka Mahallesi Adliye lojmanları yolunda kontrolden çıkan bir otomobil uçurumdan dereye yuvarlandı. Kazada sürücü M.E. idaresindeki 34 DU 0621 plakalı araç yoldan çıkarak dereye düştü.

Kurtarma çalışması

Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki yağmur nedeniyle zorlu koşullarda yürütülen kurtarma çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü.

Araçta bulunan sürücü sedye ve merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.







Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

