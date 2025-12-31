Fethiye'de Otomobil Uçuruma Düştü: Yağmur Altında 1 Saatlik Kurtarma

Fethiye'de otomobil uçuruma düştü
Fethiye Taşyaka Mahallesi Adliye lojmanları yolunda kontrolden çıkan bir otomobil uçurumdan dereye yuvarlandı. Kazada sürücü M.E. idaresindeki 34 DU 0621 plakalı araç yoldan çıkarak dereye düştü.
Kurtarma çalışması
Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki yağmur nedeniyle zorlu koşullarda yürütülen kurtarma çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü.
Araçta bulunan sürücü sedye ve merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
