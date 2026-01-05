Fiat Tofaş Şarampole Yuvarlandı: Kastamonu'da 1'i Ağır, 4 Yaralı

Kastamonu-Daday kara yolu, Taşlık köyü mevkii

Kastamonu’da sollama sırasında kontrolden çıkan Fiat Tofaş marka otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Daday kara yolu Taşlık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 37 ACA 286 plakalı Tofaş marka otomobil, sollamak istediği M.Y. yönetimindeki 37 EP 673 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi E.Y. ve kızı S.Y. ile diğer aracın sürücüsü M.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

