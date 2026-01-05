DOLAR
Fiat Tofaş Şarampole Yuvarlandı: Kastamonu'da 1'i Ağır, 4 Yaralı

Kastamonu-Daday yolunda sollama sırasında Fiat Tofaş'ın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı; yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:16
Kastamonu-Daday kara yolu, Taşlık köyü mevkii

Kastamonu’da sollama sırasında kontrolden çıkan Fiat Tofaş marka otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Daday kara yolu Taşlık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 37 ACA 286 plakalı Tofaş marka otomobil, sollamak istediği M.Y. yönetimindeki 37 EP 673 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi E.Y. ve kızı S.Y. ile diğer aracın sürücüsü M.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

