Filipinler'de Feribot Battı: 15 Ölü, 43 Kayıp, 316 Kurtarıldı

Filipinler'de feribot faciası: 15 ölü, 43 kayıp

Filipinler'in güneyindeki Basilan açıklarında sabaha karşı yaşanan kazada, 374 kişiyi taşıyan feribot battı. Olay, yerel saatle 02:00 civarında meydana geldi.

Olayın detayları

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Zamboanga kentinden Jolo Adası'na seyrederken Balukbaluk Adası yakınlarında suya gömülen feribotun ismi M/V Trisha Kerstin 3 olarak açıklandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi ve geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama-kurtarma ve bilanço

Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri (PCG) tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 316 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Arama çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Resmi kayıtlarda hâlen 43 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, bu kişilerin bulunmasına yönelik arama faaliyetleri devam ediyor.

Soruşturma

PCG Güney Mindanao Bölge Komutanı Romel Dua, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarındaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

