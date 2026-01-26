Filipinler'de Feribot Battı: 15 Ölü, 43 Kayıp, 316 Kurtarıldı

Basilan açıklarında M/V Trisha Kerstin 3'ün batması sonucu 15 ölü, 316 kurtarıldı; 43 kişinin aranması sürüyor. Kaza yerel saat 02:00'de gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 08:09
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 08:12
Filipinler'de Feribot Battı: 15 Ölü, 43 Kayıp, 316 Kurtarıldı

Filipinler'de feribot faciası: 15 ölü, 43 kayıp

Filipinler'in güneyindeki Basilan açıklarında sabaha karşı yaşanan kazada, 374 kişiyi taşıyan feribot battı. Olay, yerel saatle 02:00 civarında meydana geldi.

Olayın detayları

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Zamboanga kentinden Jolo Adası'na seyrederken Balukbaluk Adası yakınlarında suya gömülen feribotun ismi M/V Trisha Kerstin 3 olarak açıklandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi ve geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama-kurtarma ve bilanço

Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri (PCG) tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar 316 kişinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Arama çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Resmi kayıtlarda hâlen 43 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, bu kişilerin bulunmasına yönelik arama faaliyetleri devam ediyor.

Soruşturma

PCG Güney Mindanao Bölge Komutanı Romel Dua, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarındaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

FİLİPİNLER’DE FERİBOT BATTI: 15 ÖLÜ, 43 KAYIP

FİLİPİNLER’DE FERİBOT BATTI: 15 ÖLÜ, 43 KAYIP

FİLİPİNLER’DE FERİBOT BATTI: 15 ÖLÜ, 43 KAYIP

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşikdüzü’de Karadeniz Sahil Yolu’nda Kaza Sonrası Kavga: Ulaşım 1 Saat Durdu
2
Mersin'de Havaya Ateş: 23 Yaşındaki Baran Abdi Hayatını Kaybetti, Şahıs ve Oğlu Gözaltında
3
Buldan’da Kavşak Çarpışması: 2 Yaralı
4
Hatay'da Tipi 100'den Fazla Elektrik Direğini Yıktı; Hatlarda Buz Temizlendi
5
Beykoz TEM Bağlantı Yolunda Makas Tehlikesi: 34 FLC 606 Kamerada
6
Hatay'da 7 aylık Ece bebeğin yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında
7
Otobanda 174 km hızla akrobasi yapan sürücüye 45 bin 693 TL ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları