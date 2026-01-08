Fırtına Nedeniyle Eskihisar-Topçular Feribot Seferleri Durduruldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar ile Yalova’nın Topçular hattı arasında ulaşımı sağlayan arabalı vapur seferleri, Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle durduruldu.

Seferlerin durdurulma gerekçesi

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini artırması ve denizde oluşan yüksek dalgalar nedeniyle hattın güvenli şekilde işletilemeyeceği değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda yetkililer, seferlerin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Etki ve alınan tedbirler

Karar sonrası her iki iskelede de araç ve yolcu yoğunluğu oluştu. Sefer iptalleri sırasında hatta bulunan boş bir arabalı feribotun, muhtemel risklere karşı tedbir amaçlı olarak açığa çekildiği belirtildi.

İskelelerde bekleyen sürücüler ve yolcular alternatif güzergahlara yönelirken, yetkililer vatandaşları resmi duyuruları takip etmeleri ve güncel bilgilere göre hareket etmeleri konusunda uyardı.

