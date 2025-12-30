Florya Açıklarında İki Tankerden Acil Durum Çağrısı
Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi
İstanbul’un Florya açıklarında demirli bulunan iki tanker, Azerbaycan ve Türk bandrallı olduğu belirtilen gemilerden acil durum çağrısı gönderdi.
Olayın ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ve müdahale çalışmaları başlatıldı.
Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir.
