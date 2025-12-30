DOLAR
Florya Açıklarında İki Tankerden Acil Durum Çağrısı

İstanbul’un Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı geldi; kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:35
Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi

İstanbul’un Florya açıklarında demirli bulunan iki tanker, Azerbaycan ve Türk bandrallı olduğu belirtilen gemilerden acil durum çağrısı gönderdi.

Olayın ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ve müdahale çalışmaları başlatıldı.

Konuyla ilgili resmi açıklamalar ve gelişmeler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

