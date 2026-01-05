DOLAR
Fransa Mahkemesi Brigitte Macron’a Yönelik Siber Zorbalıkta 10 Kişiyi Mahkum Etti

Paris mahkemesi, Brigitte Macron hakkındaki çevrimiçi yalan iddialarda bulunan 10 kişiyi siber zorbalık suçundan cezalandırdı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:58
Paris’teki karar, First Lady lehine önemli bir hukuki zafer olarak değerlendirildi

Paris mahkemesi, çevrimiçi platformlarda Fransa Cumhurbaşkanı eşi Brigitte Macron hakkında yayılan gerçek dışı iddialarda bulunan 10 sanığı siber zorbalık suçundan suçlu buldu. Sanıklardan ikisi kadın olmak üzere, yaşları 41 ila 65 arasında değişen kişiler farklı cezalarla karşılaştı.

Mahkeme, sanıklara 8 aylık ertelenmiş hapis cezalarından başlayarak siber zorbalık farkındalık eğitimi gibi yaptırımlara kadar değişen cezalar verdi. Kararda, Brigitte Macron’a yöneltilen sözde trans birey ve sözde pedofili suçlamalarına ilişkin iddialar "özellikle aşağılayıcı, hakaret içerikli ve kötü niyetli" olarak nitelendirildi.

Bu hüküm, Brigitte Macron’un yıllardır sürdürdüğü çevrimiçi saldırılar ve asılsız iddialara karşı açtığı yasal mücadelenin önemli bir sonucu olarak görülüyor.

İddiaların içeriği ve yayılma biçimi

Sosyal medyada yayılan iddialar, First Lady’nin erkek olarak doğduğu ve sahte bir trans kimliği taşıdığı yönünde asılsız komplo teorilerini içeriyordu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile arasındaki 24 yıllık yaş farkına dayandırılarak pedofili suçlamaları da öne sürüldü.

İddialar, binlerce kişi tarafından görülen paylaşımlar ve yorumlarla hızla yayıldı; Brigitte Macron’un hem kişisel hem de kamu yaşamını hedef alan, küçük düşürücü ve hakaret içerikli bir siber zorbalık kampanyasına dönüştü. Tartışmalardan biri, Brigitte Macron’un doğum adı olarak öne sürülen Jean-Michel Trogneux iddiasıydı; daha sonra bu ismin kendisine değil, erkek kardeşine ait olduğu tespit edildi.

Mahkeme kararı, kamuoyunda çevrimiçi tacize karşı hukuki yaptırımların uygulanabileceğine dair örnek teşkil ediyor ve benzer vakalarda yasal süreçlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

