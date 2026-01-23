Furkan Apartmanı davası ertelendi: 51 kişinin ölümüyle ilgili duruşma

4’üncü duruşmada savcılık mütalaası bekleniyor

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davasının 4’üncü duruşması Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü.

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş., sanık avukatları, maktul avukatları ve maktul aile yakınları katıldı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ile ev hapsindeki sanık Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS üzerinden duruşmada yer aldı.

Tutuksuz sanıkların savunmaları alındı; hepsi beraat talep etti. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. önceki savunmalarını tekrarlayarak beraatini istedi.

Savcılık, sanıklar Hasan S., Faik Ö., Eyüp Ö., Necdet A. ve Coşkun Ş. hakkında bilinçli taksirle öldürme suçundan; Mehmet A., Oktay A. ve kamu görevlisi Bülent B. hakkında ise taksirle öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, savcılık mütalaasını değerlendirmek üzere duruşmayı erteledi.

Önceki karar ve Bölge Adliye Mahkemesi incelemesi

Hatırlanacağı üzere, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi 19 Temmuz 2024 tarihli karar duruşmasında mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası vermiş; sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı çıkmıştı.

Ancak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazları üzerine dosyayı inceleyerek yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı ve olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Dairenin gerekçesinde, söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanmasının gerektiği vurgulanarak, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Mahkeme, savcılık mütalaasını değerlendirmek üzere duruşmayı erteleyerek bir sonraki oturum tarihine karar verecek.

