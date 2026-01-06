Futbol bahis soruşturmasında tutukluluk devam etti

İstanbul'da yürütülen futbol 'bahis oynama' soruşturmasında, aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın bulunduğu tüm tutukluların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Soruşturmanın kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, futbol müsabakalarında görev yapan hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin de yer aldığı "bahis oynama" iddialarına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu şüpheliler hakkında işlemler yapıldı.

Tutuklanan şüpheliler

Tutuklanan şüpheliler: Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Diğer şüpheliler: Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük "imza atmak" şeklinde; Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme kararı

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce yapılan tutukluluk incelemesi sonucu, tutuklu tüm şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

