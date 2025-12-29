DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,6 0,04%
ALTIN
6.178,52 1,17%
BITCOIN
3.849.164,33 -2,32%

Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 26 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında Erden Timur ve 26 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:53
Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 26 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 26 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Soruşturmanın Kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında gözaltına alınan, geçmişte Galatasaray Spor Kulübünde idareci olarak görev yapan Erden Timur ile diğer şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübünde idareci olan Erden Timur ile bahis oynadığı belirtilen 14 futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 29 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Erden Timur dahil 26 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Emniyet İşlemleri ve Adliyeye Sevk

Gözaltındaki 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Erden Timur ile diğer 26 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

"Futbolda bahis soruşturması" kapsamında sıcak gelişme: Erden Timur ve beraberindekiler adliyeye...

"Futbolda bahis soruşturması" kapsamında sıcak gelişme: Erden Timur ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oaxaca'da Tren Kazası: 13 Ölü, 98 Yaralı
2
Diyarbakır'da Kar Kazası: Silvan Bulvarı'nda 5 Araç Birbirine Girdi
3
Sakarya'da Hastanede Dehşet: Eski Eşini Vuran Şahsın Güvenlik Kamerası Görüntüleri
4
İzmir'de Zimmet Soruşturması: 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Hatay'da sanayi sitesinde yangın: 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi
6
Bursa'da Şafak Operasyonu: 12 Düzensiz Göçmen Kayıt Dışı Çalışırken Yakalandı
7
Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı