Futbolda Bahis Soruşturması: Erden Timur ve 26 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Soruşturmanın Kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında gözaltına alınan, geçmişte Galatasaray Spor Kulübünde idareci olarak görev yapan Erden Timur ile diğer şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübünde idareci olan Erden Timur ile bahis oynadığı belirtilen 14 futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 29 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Erden Timur dahil 26 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Emniyet İşlemleri ve Adliyeye Sevk

Gözaltındaki 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Erden Timur ile diğer 26 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

"Futbolda bahis soruşturması" kapsamında sıcak gelişme: Erden Timur ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi