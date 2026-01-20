Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasıhükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme kararı

Duruşması İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada taraf avukatlar hazır bulundu. Mahkeme kararında sanık Eray Yazgan hakkında 10 ay hapis cezasına karar verildi ve cezanın açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Eray Yazgan "şüpheli", Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 14 Eylül 2024’te oynanan müsabakada Galatasaraylı sporcuların formalarının sırt üst kısmında ve stadyumun dijital led panolarında bir bahis sitesi reklamının yer aldığı, söz konusu sitenin yurt dışı kaynaklı olduğu ve çevrimiçi-online bahis oynatmak amacıyla hizmet verdiği belirtildi.

Reklamın Galatasaray Spor Kulübü adına şüpheli Yazgan tarafından yapılan görüşmeler ve imzalanan sözleşme sonucu yapıldığı ifade edilen iddianamede, şüpheli Yazgan’ın "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5’inci maddesine muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

GALATASARAY GENEL SEKRETERİ ERAY YAZGAN (ARŞİV)