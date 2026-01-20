Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklamla bahis teşviki iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldı; hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:00
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasıhükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme kararı

Duruşması İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada taraf avukatlar hazır bulundu. Mahkeme kararında sanık Eray Yazgan hakkında 10 ay hapis cezasına karar verildi ve cezanın açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Eray Yazgan "şüpheli", Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında 14 Eylül 2024’te oynanan müsabakada Galatasaraylı sporcuların formalarının sırt üst kısmında ve stadyumun dijital led panolarında bir bahis sitesi reklamının yer aldığı, söz konusu sitenin yurt dışı kaynaklı olduğu ve çevrimiçi-online bahis oynatmak amacıyla hizmet verdiği belirtildi.

Reklamın Galatasaray Spor Kulübü adına şüpheli Yazgan tarafından yapılan görüşmeler ve imzalanan sözleşme sonucu yapıldığı ifade edilen iddianamede, şüpheli Yazgan’ın "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5’inci maddesine muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

GALATASARAY GENEL SEKRETERİ ERAY YAZGAN (ARŞİV)

GALATASARAY GENEL SEKRETERİ ERAY YAZGAN (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da polis denetimi: 22 kişiye bıçak cezası, 81.510 TL
2
Semanur Aydın davası başlıyor: Yenidoğan Çetesi, Bağcılar Şafak Hastanesi ve yasaklı doktor
3
Sirkeci Doğubank'ta İşyerine Ateş Açan Şahsın Yeni Görüntüleri
4
Adana'da sonda tüpüyle hasta numarası: Dilenci zabıta ekiplerince yakalandı
5
Denizli Büyükşehir İtfaiyesi 2025'te 7 bin 191 müdahale gerçekleştirdi
6
Antalya Emniyeti Zeytinköy’e mobil karakol ve polis lojmanları ile müdahale ediyor
7
Aşkale-Bayburt Yolu Çığ Nedeniyle Tamamen Trafiğe Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları