Gaziantep: 'Gürültü' Gerekçesiyle Öldürülen 10 Yaşındaki Çocuğun Kararı Üst Mahkeme Bozdu

Gaziantep'te 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın, iddia edilen gürültü nedeniyle manav Mühsün Taşkın tarafından pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada, yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet kararı üst mahkeme tarafından bozuldu.

Yerel mahkeme sanık Mühsün Taşkın'ı "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmıştı; ancak üst mahkeme kararı, sanığın 'olası kast' kapsamında yargılanması gerektiği gerekçesiyle bozdu.

Olay geçmişi

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos 2025'te meydana geldi. 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, aynı mahallede esnaflık yapan manav Mühsün Taşkın tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yerel mahkemenin verdiği hüküm, üst mahkeme tarafından yeniden değerlendirilmek üzere bozuldu.

