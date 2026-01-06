Gaziantep: 'Gürültü' Gerekçesiyle Öldürülen 10 Yaşındaki Çocuğun Kararı Üst Mahkeme Bozdu

Gaziantep'te Emir Baki Bayındır'ı pompalı tüfekle öldüren Mühsün Taşkın'a verilen ağırlaştırılmış müebbet kararı, üst mahkemece 'olası kast' gerekçesiyle bozuldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 20:27
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 21:20
Gaziantep: 'Gürültü' Gerekçesiyle Öldürülen 10 Yaşındaki Çocuğun Kararı Üst Mahkeme Bozdu

Gaziantep: 'Gürültü' Gerekçesiyle Öldürülen 10 Yaşındaki Çocuğun Kararı Üst Mahkeme Bozdu

Gaziantep'te 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın, iddia edilen gürültü nedeniyle manav Mühsün Taşkın tarafından pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin davada, yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet kararı üst mahkeme tarafından bozuldu.

Yerel mahkeme sanık Mühsün Taşkın'ı "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmıştı; ancak üst mahkeme kararı, sanığın 'olası kast' kapsamında yargılanması gerektiği gerekçesiyle bozdu.

Olay geçmişi

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos 2025'te meydana geldi. 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, aynı mahallede esnaflık yapan manav Mühsün Taşkın tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yerel mahkemenin verdiği hüküm, üst mahkeme tarafından yeniden değerlendirilmek üzere bozuldu.

GAZİANTEP’TE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN MÜHSÜN TAŞKIN’A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET...

GAZİANTEP’TE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN MÜHSÜN TAŞKIN’A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ. ANCAK ÜST MAHKEME, ‘OLASI KAST’ GEREKÇESİYLE KARARI BOZDU.

GAZİANTEP’TE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN MÜHSÜN TAŞKIN’A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep: 'Gürültü' Gerekçesiyle Öldürülen 10 Yaşındaki Çocuğun Kararı Üst Mahkeme Bozdu
2
Taksim'de Helikopter Destekli 'Huzur İstanbul' Asayiş Denetimi
3
Mersin Bozyazı'da Elektrikli Soba Yangını: Daire Alev Alev Yandı
4
Silifke'de Kaya Duvarı Çökmesi: 20 Yaşındaki Ekrem Yamşah Hayatını Kaybetti
5
Pendik’te Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: L.İ. Tutuklandı
6
Adana'da müteahhidin oğlu öldürüldü, şüpheli intihar etti
7
Çanakkale'de Jandarmadan Siber Suçlara Karşı Farkındalık Çalışması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları