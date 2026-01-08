Kayseri'de 54 Yıl 4 Ay 25 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 3 Şahıs Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Yakalandı

Emniyet ekiplerinin ortak çalışması sonuç verdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç şüpheliyi yakaladı. Operasyon, şehir merkezindeki ve ilçelerdeki koordineli çalışmalarla gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda; hakkında 'konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G. (39), hakkında 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'hırsızlık' suçlarından 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (22) ile hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (32) yakalandı.

Toplamda 54 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

