Silivri Gişelerindeki Kaza: Ölen Çift Bursa'da Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri gişelerindeki kazada yaşamını yitiren Emin (52) ve Fatma (44) Şengün, Bursa Mustafakemalpaşa'da toprağa verildi; oğulları Görkem (16) yaralı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:37
Silivri Gişelerindeki Kaza: Ölen Çift Bursa'da Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Silivri gişelerindeki kaza: Çift Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri gişelerinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybeden Emin Şengün (52) ve Fatma Şengün (44), memleketleri Bursa'da gözyaşlarıyla uğurlandı.

Cenaze töreni ve defin

Emin Şengün ve Fatma Şengün'ün cenazeleri, Mustafakemalpaşa Lalaşahin Yeni Camii'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla Lalaşahin Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreninde yakınları ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı; taziye görüntüleri ve dualar arasında defin gerçekleşti.

Yaralı oğul ve acılı anlar

Kazada aracın arka koltuğunda bulunan 16 yaşındaki oğulları Görkem Şengün, kol ve bacak yaralanlarıyla yaralı olarak kurtuldu. Görkem, tedavi sürecine rağmen bugün anne ve babasının cenazesine katıldı. Musalla taşına gelerek anne ve babasının naaşına selam veren Görkem'in, cami dışında bir süre aracın içinde beklediği görüldü.

Sömestr dönüşünde yaşanan acı

Ailenin sömestr tatili nedeniyle Fatma Şengün'ün annesinin yaşadığı Tekirdağ'a gittiği, dönüş yolunda ise bu elim kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanın ardından Mustafakemalpaşa ve yakın çevresi yasa büründü; yakınları ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı.

EMİN VE FATMA ŞENGÜN GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

EMİN VE FATMA ŞENGÜN GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

EMİN VE FATMA ŞENGÜN GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 3 bin 500 Litre Motorin ve 96 Sentetik Hap Ele Geçirildi
2
Antalya'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Ağabeyini Öldürdü, Yenge Yaralandı
3
Adana'da kurt köpeklerinin saldırısı kamerada — Küçük köpekle yürüyen kadını yere düşürdüler
4
Karamürsel'de tersane işçilerinin kaldığı evde yangın söndürüldü
5
Gaziantep'te Kayıp Kişi Araçta Ölü Bulundu — Zanlı Tutuklandı
6
Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarpıp Kaputunda Yangın Çıkardı, Sürücü Kaçtı
7
Gaziantep-Kahramanmaraş Karayolunda Kar Esareti: Kilometrelerce Araç Kuyruğu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları