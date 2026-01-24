Silivri Gişelerindeki Kaza: Ölen Çift Bursa'da Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Silivri gişelerindeki kaza: Çift Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri gişelerinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu hayatını kaybeden Emin Şengün (52) ve Fatma Şengün (44), memleketleri Bursa'da gözyaşlarıyla uğurlandı.

Cenaze töreni ve defin

Emin Şengün ve Fatma Şengün'ün cenazeleri, Mustafakemalpaşa Lalaşahin Yeni Camii'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla Lalaşahin Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreninde yakınları ve mahalle sakinleri büyük üzüntü yaşadı; taziye görüntüleri ve dualar arasında defin gerçekleşti.

Yaralı oğul ve acılı anlar

Kazada aracın arka koltuğunda bulunan 16 yaşındaki oğulları Görkem Şengün, kol ve bacak yaralanlarıyla yaralı olarak kurtuldu. Görkem, tedavi sürecine rağmen bugün anne ve babasının cenazesine katıldı. Musalla taşına gelerek anne ve babasının naaşına selam veren Görkem'in, cami dışında bir süre aracın içinde beklediği görüldü.

Sömestr dönüşünde yaşanan acı

Ailenin sömestr tatili nedeniyle Fatma Şengün'ün annesinin yaşadığı Tekirdağ'a gittiği, dönüş yolunda ise bu elim kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanın ardından Mustafakemalpaşa ve yakın çevresi yasa büründü; yakınları ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı.

