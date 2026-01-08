Gaziantep'te 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldü — 15 yaşındaki şüpheli yakalandı

Gaziantep'te husumet nedeniyle bıçaklanan 17 yaşındaki Abdullah Kaya hayatını kaybetti; 15 yaşındaki şüpheli D.K. suç aletiyle yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir süre aynı kadın kuaföründe çalışan ve aralarında daha önceden husumet bulunan Abdullah Kaya (17) ile D.K. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, D.K.'nın kalbinden bıçakladığı Abdullah Kaya ağır yaralandı.

Saldırgan çocuk olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdullah Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı yakalandı

Olay sonrası kaçan katil zanlısı D.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla beraber yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

