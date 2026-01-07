Gaziantep'te 2025: 612 kilo uyuşturucu ve 7 milyon hap ele geçirildi

Gaziantep'te 2025 narkotik operasyonlarında 612 kg uyuşturucu, 2 bin 153 kök kenevir ve 7 milyon hap ele geçirildi; 2 bin 161 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:13
Gaziantep'te 2025: 612 kilo uyuşturucu ve 7 milyon hap ele geçirildi

Gaziantep'te 2025'te narkotik operasyonlarına büyük darbe

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü yürüttü

Gaziantep'te 2025 yılında düzenlenen narkotik operasyonlarında 612 kilo uyuşturucu madde, 2 bin 153 kök kenevir ve 7 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan malzemeler emniyete teslim edildi.

Operasyonların ardından 16 bin 916 şahıs hakkında yasal işlem uygulanırken, 2 bin 161 şahıs tutuklandı.

GAZİANTEP'TE 2025 YILINDA 612 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP'TE 2025 YILINDA 612 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

GAZİANTEP'TE 2025 YILINDA 612 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Safranbolu'da 46 Günde İkinci Tarihi Konak Yangını
2
İzmir’de orta refüjden karşı yöne geçen sürücüye 11 bin 895 TL ceza, ehliyete 2 ay el konuldu
3
İnegöl'de Kayınbirader ile Enişte Kavgası: 1 Ağır Yaralı
4
Elif Kumal'ın Kaybolmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Samsun'da Pera, Araca Saklanmış 590g Metamfetamin Buldu
6
Sinop'da Sahil Güvenlik 2024-2025 Faaliyet Verileri: Görev Süresi ve Kontroller Arttı
7
Tarsus'ta Motosiklet Kamyonun Altına Girdi: Sürücü Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları