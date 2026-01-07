Gaziantep'te 2025: 612 kilo uyuşturucu ve 7 milyon hap ele geçirildi

Gaziantep'te 2025'te narkotik operasyonlarına büyük darbe

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü yürüttü

Gaziantep'te 2025 yılında düzenlenen narkotik operasyonlarında 612 kilo uyuşturucu madde, 2 bin 153 kök kenevir ve 7 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan malzemeler emniyete teslim edildi.

Operasyonların ardından 16 bin 916 şahıs hakkında yasal işlem uygulanırken, 2 bin 161 şahıs tutuklandı.

