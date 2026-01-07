Gaziantep'te 2025'te 9 bin 927 Şahıs Yakalandı: Operasyonların Suç Dağılımı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 2025'te yürüttüğü operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 9 bin 927 şahsı yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:45
Gaziantep'te 2025'te 9 bin 927 şahıs yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 9 bin 927 şüpheliyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.

Suç türlerine göre yakalanan şüpheliler

Bin 687 şüpheli — uyuşturucu suçundan

Bin 336 şüpheli — hırsızlık suçundan

Bin 290 şüpheli — yaralama suçundan

970 şüpheli — dolandırıcılık suçundan

562 şüpheli — kaçakçılık suçundan

541 şüpheli — 6136 sayılı Kanuna muhalefet

386 şüpheli — yağma suçlarından

3 bin 155 şüpheli — çeşitli suçlardan

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı.

