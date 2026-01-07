Gaziantep'te 2025'te 9 bin 927 Şahıs Yakalandı: Operasyonların Suç Dağılımı

Gaziantep'te 2025'te 9 bin 927 şahıs yakalandı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 9 bin 927 şüpheliyi yakalayarak adli mercilere teslim etti.
Suç türlerine göre yakalanan şüpheliler
Bin 687 şüpheli — uyuşturucu suçundan
Bin 336 şüpheli — hırsızlık suçundan
Bin 290 şüpheli — yaralama suçundan
970 şüpheli — dolandırıcılık suçundan
562 şüpheli — kaçakçılık suçundan
541 şüpheli — 6136 sayılı Kanuna muhalefet
386 şüpheli — yağma suçlarından
3 bin 155 şüpheli — çeşitli suçlardan
Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı.
