Gaziantep'te 25 Kişiyi Dolandıran Şebeke: 2 milyon 649 bin 118 TL, 15 Tutuklama

Gaziantep'te 25 vatandaşı 2 milyon 649 bin 118 TL dolandırdığı tespit edilen 49 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:56
Operasyon ve Yakalama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda önemli bir başarı elde edildi.

Soruşturma kapsamında internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle toplam 25 vatandaşı hedef alarak 2 milyon 649 bin 118 TL topladıkları belirlenen 49 şüpheli şahıs yakalandı.

Deliller ve Adli Süreç

Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramalarda ele geçirilen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları