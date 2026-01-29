Gaziantep'te 3 Kardeşin Ölümü: 750 km Yol Sonrası Evlerine 20 km Kala Kaza

Gaziantep'te Afyonkarahisar'dan dönen 3 kardeş, 750 km yol sonrası evlerine 20 km kala TAG Otoyolu'nda tıra çarpış sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:57
Gaziantep'te 3 kardeş evlerine 20 kilometre kala yaşamını yitirdi

Kaza ve ilk bulgular

Gaziantep'te meydana gelen feci kazada, Afyonkarahisar'dan memleketleri Gaziantep'e dönen üç kardeşin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasında gerçekleşti.

İddialara göre, Nihat (53), Hüseyin (50) ve Aydın Dündar (48) isimli kardeşlerin bulunduğu, Nihat Dündar yönetimindeki 59 AID 791 plakalı Opel marka otomobil, E.A. idaresindeki 77 AJA 436 plakalı tır'a arkadan çarptı. Çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.

Yolculuk ve aile bilgileri

Soruşturmada, kardeşlerin Afyonkarahisar'dan 750 kilometre yol kat ederek Gaziantep'e ulaştıkları ve evlerine 20 kilometre mesafedeyken kaza yaptıkları tespit edildi. Üç kardeşin Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet ettiği belirtildi.

Kazada ölen kardeşlerin hepsinin fabrikada çalıştığı ve Nihat Dündar'ın 3 çocuk babası, Hüseyin Dündar'ın 2 çocuk babası ve Aydın Dündar'ın 4 çocuk babası olduğu kaydedildi. Olay sonrası ailede 9 çocuk yetim kaldı. İfadelerde, Aydın Dündar'ın yeni aldığı aracı yolda sorun yaşamamak için birlikte almaya gittikleri belirtildi.

Cenaze ve soruşturma

Kazada hayatını kaybeden kardeşlerin, 30 Ocak günü Gaziantep Asri Mezarlık'ta cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Kazayla ilgili tır sürücüsü E.A. gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AYDIN (SOLDA), HÜSEYİN (ORTADA) VE NİHAT DÜNDAR (SAĞDA)

GAZİANTEP'TE 3 KARDEŞİN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN KAZAYLA İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI. KAZADA...

