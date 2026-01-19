Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Jandarma yol kontrolünde yürütülen operasyonda bir kişi tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sonucu 9 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Şahinbey ve Nurdağı ilçelerindeki asayiş noktalarında şüphe üzerine durdurulan iki ayrı araçta 8 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen M.H. ve M.B. isimli şahıslar ele geçirildi. İslahiye ilçesinde ise 1 düzensiz göçmene iş ve barınma imkânı sağladığı belirlenen R.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.H. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli M.B. ve R.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konuldu. Soruşturma işlemleri devam ediyor.

