Gaziantep’te Adliye Önünde Eşini Öldüresiye Darp Eden Koca Tutuklandı

Olayın Detayları

Gaziantep’te boşanma başvurusu yapan kadın, adliye önünde eşi tarafından şiddete maruz kaldı. Olay, önceki gün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi yakınlarındaki Gaziantep Adliyesi çevresinde meydana geldi.

İddiaya göre, 3 çocuk annesi Nazlı Y. (26), 9 yıldır evli olduğu eşi Feyzullah Y. hakkında şiddet ve şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma başvurusu yapıp şikayette bulundu. Şikayetten vazgeçmesini sağlamak isteyen eşinin zorla adliyeye götürdüğü kadını, dışarıda tartışma sonrası öldüresiye darp ettiği belirtildi.

Darp sonucu kadının yüzü ve gözü kanlar içinde kalırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın derhal hastaneye sevk edildi.

Tedavi ve Hukuki Süreç

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan kadında yapılan tetkiklerde kafa travması, burnunda kırık ve gözlerde ciddi hasar tespit edildi. Talihsiz kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan şüpheli Feyzullah Y., emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

