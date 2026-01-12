Gaziantep'te bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Mustafa Demir yaşamını yitirdi; cenazesi yakınlarına teslim edildi, şüpheliler yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:59
Olayın ayrıntıları

Akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi, Özdemir Bey Caddesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan gruplar arasındaki arbede sırasında bıçaklar kullanıldı.

Kavgada Mustafa Demir (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze teslim edildi

Hayatını kaybeden M.D.'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bağlarbaşı Mahallesi'nde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Soruşturma ve yakalanan şüpheliler

Olayın ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şüpheliler Y.H., M.H. ve A.A. hakkında işlemler sürüyor. Hastanede tedavisi süren diğer yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

