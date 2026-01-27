Gaziantep'te Bodrumdan 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ihbar üzerine operasyon düzenledi
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine bir eve operasyon yaptı.
Operasyon sırasında evin bodrum katında gizli olarak saklandığı tespit edilen; 1 adet otomatik tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak ev sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
