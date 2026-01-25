Gaziantep'te Cezaevi Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Berat A. Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te cezaevi arkadaşının bıçaklı kavgası cinayetle sonuçlandı

Şehitkamil ilçesinde sabah vakti ölüm

Gaziantep’te sabah saatlerinde, 22 yaşındaki Berat A. evinde cezaevinden arkadaşı olan ve aralarında husumet bulunan M.H.K. ile tartıştı. İddialara göre tartışma kısa sürede büyüdü ve M.H.K., yanında bulundurduğu bıçakla Berat A.’yı bıçakladı.

Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Berat A. ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Berat A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Berat A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı M.H.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

