Gaziantep'te Drift Yapan 2 Sürücüye Ceza: Ehliyetlere 2 Ay El Konuldu

Gaziantep'te drift yapan sürücülere ceza verildi

Olay ve müdahale

Gaziantep'te trafiğe açık yolda drift yaparak tehlike oluşturan iki araç sürücüsüne yönelik işlem gerçekleştirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda harekete geçildi.

Çalışma kapsamında, araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokacak şekilde drift atan şehir içi yolcu taşıma otobüsü ve ATV sürücülerine cezai işlem uygulandı. Her iki sürücünün sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu ve ATV araç trafikten men edildi.

Görüntüler cep telefonu kamerasında

Drift anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ATV sürücüsünün drift sırasında park halindeki bir motosiklete çarpması dikkat çekti. Olayla ilgili uygulanan idari yaptırımların, trafiğin güvenliğini sağlama amaçlı olduğu bildirildi.

GAZİANTEP'TE TRAFİĞE AÇIK YOLDA DRİFT ATARAK TEHLİKE SAÇAN 2 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANARAK SÜRÜCÜ BELGELERİNE 2 AY EL KONULDU.