Gaziantep’te Drift Yapan 2 Sürücüye Ceza: Ehliyetleri 2 Ay Alındı

Gaziantep’te trafiğe açık yolda drift yapan şehir içi yolcu otobüsü ve ATV sürücülerine ceza uygulandı; ehliyetlerine 2 ay el konuldu, ATV motosiklete çarptı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:51
Gaziantep’te Drift Yapan 2 Sürücüye Ceza: Ehliyetleri 2 Ay Alındı

Gaziantep’te Drift Yapan 2 Sürücüye Ceza: Ehliyetleri 2 Ay Alındı

Gaziantep’te trafiğe açık yolda drift yaparak tehlike oluşturan iki araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi yolcu taşıma ve yaya trafiğini tehlikeye sokan sürücüler hakkında çalışma yürüttü.

Çalışma sonucunda şehir içi yolcu taşıma otobüsü ve ATV sürücülerine cezai işlem uygulandı; her iki sürücünün ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu ve ATV araç trafikten men edildi.

Görüntülerdeki dikkat çeken an

Olayı kaydeden görüntülerde araçların drift yaparak trafikte tehlike yarattığı görülüyor. Görüntülerde ATV'nin drift sırasında park halindeki bir motosiklete çarpması özellikle dikkat çekti.

Gaziantep'te drift atan 2 sürücüye ceza: Tehlike saçtıkları anlar kamerada

Gaziantep'te drift atan 2 sürücüye ceza: Tehlike saçtıkları anlar kamerada

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 4’üncü Günde
2
Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı
3
Gaziantep'te Kesinleşmiş 10'ar Yıl Hapisle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
4
İnegöl’de Alkollü Sürücü ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Kovalamaca Sonrası Kaza ile Yakalandı
5
Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tüfek, 8 Tabanca, 5 Gözaltı
6
Kulu’da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi — Sürücü Yaralanmadı
7
Gaziantep'te cezaevi arkadaşı tarafından bıçaklandı: Berat A. (22) öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları