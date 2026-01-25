Gaziantep’te Drift Yapan 2 Sürücüye Ceza: Ehliyetleri 2 Ay Alındı

Gaziantep’te trafiğe açık yolda drift yaparak tehlike oluşturan iki araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi yolcu taşıma ve yaya trafiğini tehlikeye sokan sürücüler hakkında çalışma yürüttü.

Çalışma sonucunda şehir içi yolcu taşıma otobüsü ve ATV sürücülerine cezai işlem uygulandı; her iki sürücünün ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu ve ATV araç trafikten men edildi.

Görüntülerdeki dikkat çeken an

Olayı kaydeden görüntülerde araçların drift yaparak trafikte tehlike yarattığı görülüyor. Görüntülerde ATV'nin drift sırasında park halindeki bir motosiklete çarpması özellikle dikkat çekti.

