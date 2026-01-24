Sivas Sızır'da Düğün Salonunun Çatısı Kar Yüküyle Çöktü
Çökme Anı Cep Telefonuyla Kaydedildi
Sivas'ta soğuk hava ve kuvvetli kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır Beldesi'nde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.
Sızır Belediyesi'ne ait düğün salonunun çatısı, yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda maddi hasar meydana geldi.
Çatının çökme anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. Şans eseri, içeride kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.
