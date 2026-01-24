Sivas Sızır'da Düğün Salonunun Çatısı Kar Yüküyle Çöktü

Sivas'ın Sızır beldesinde yarım metre kara dayanamayarak düğün salonu çatısı çöktü; çökme anı cep telefonuyla kaydedildi, içeride kimse yoktu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:33
Çökme Anı Cep Telefonuyla Kaydedildi

Sivas'ta soğuk hava ve kuvvetli kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır Beldesi'nde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Sızır Belediyesi'ne ait düğün salonunun çatısı, yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Çatının çökme anı cep telefonuyla anbean kaydedildi. Şans eseri, içeride kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

