Gaziantep'te 'Gürültü' İddiasıyla Öldürülen Emir Baki Bayındır Davasında Keşif — Üst Mahkeme Kararı Bozdu

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:08
Gaziantep'te, gürültü yaptığı iddiasıyla pompalı tüfekle öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır hakkındaki davada, üst mahkeme verdiği kararı bozdu. Kararın ardından sanık olay yerine getirilerek keşif yapıldı ve bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Keşif sırasında aile ve çevre tepkisi

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen keşif sırasında, olay yerinde hazır bulunan polis ekipleri geniş güvenlik tedbirleri aldı. Keşif esnasında acılı aile ile çevredeki vatandaşlar, sanık Mühsün Taşkın'a yoğun tepki gösterdi. İşlemler sırasında herhangi bir ek bilgi veya tutanak niteliğinde yeni bir açıklama yapılmadı.

Davanın seyrine ilişkin karar

Yerel mahkeme, sanık hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Üst mahkeme ise hükmü, sanığın eyleminin "olası kast" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozdu. Dosya bozulmasının ardından dava yeniden ele alınmak üzere geri gönderildi ve yargılama sonraki duruşmalarda devam edecek.

Olayın geçmişi

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos 2025'te meydana geldi. Aynı mahallede esnaflık yapan manav Mühsün Taşkın, iddiaya göre fazla ses yaptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ı pompalı tüfek ile vurdu. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yerel mahkeme tarafından daha önce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı, üst mahkeme tarafından bozuldu.

