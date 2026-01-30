Gaziantep'te Hırsızlıktan 15 Yıl 1 Ay 10 Gün Cezalı M.P. Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlıktan 15 yıl 1 ay 10 gün cezası olan şahıs yakalandı
Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarında, Şehitkâmil ilçesinde aranan şahıs tespit edildi.
Hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
