Gaziantep'te Hırsızlıktan 15 Yıl 1 Ay 10 Gün Cezalı M.P. Yakalandı

Gaziantep'te Şehitkâmil ilçesinde, hırsızlıktan 15 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 17:48
Gaziantep'te hırsızlıktan 15 yıl 1 ay 10 gün cezası olan şahıs yakalandı

Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarında, Şehitkâmil ilçesinde aranan şahıs tespit edildi.

Hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

