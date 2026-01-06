Gaziantep'te iş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği motosikletli hayatını kaybetti

Kaza ayrıntıları

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada, iddialara göre iş makinesi sürücüsü M.K. kavşakta çarptığı motosikleti üzerinden geçti.

Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün, Şemsettin Mehmet G. olduğu ve motosikletin plakasının 27 ATB 466 olduğu bildirildi.

Olayın ardından çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak iş makinesi operatörü M.K. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP’TE İŞ MAKİNESİNİN ÇARPIP ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ MOTOSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ.