Gaziantep'te Jandarma Çember Operasyonları: 2 bin 2 Yakalandı, 118 Tutuklandı

Gaziantep’te jandarmanın Aralık ayındaki çember operasyonlarında asayiş ve diğer suçlardan aranan 2 bin 2 şahıs yakalandı; 118'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:14
Gaziantep'te Jandarma Çember Operasyonları

Aralık ayında 2 bin 2 şüpheli yakalandı, 118 tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda çember operasyonu gerçekleştirildi.

Aralık ayı içinde JASAT ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, asayiş ve diğer suçlardan aranan 2 bin 2 şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 118'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP'TE ARANAN 118 ŞAHIS YAKALANARAK TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

