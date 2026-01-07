Gaziantep'te Jandarma Çember Operasyonları: 2 bin 2 Yakalandı, 118 Tutuklandı

Gaziantep'te Jandarma Çember Operasyonları

Aralık ayında 2 bin 2 şüpheli yakalandı, 118 tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda çember operasyonu gerçekleştirildi.

Aralık ayı içinde JASAT ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda, asayiş ve diğer suçlardan aranan 2 bin 2 şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheliler, tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 118'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP'TE ARANAN 118 ŞAHIS YAKALANARAK TUTUKLANDI