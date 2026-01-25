Gaziantep'te Kaçak Alkol Operasyonu: 137 Şişe ve 89 Litre Viski Ele Geçirildi

Operasyon detayları

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda gümrük kaçağı 137 şişe viski, 89 litre dökme viski ve 100 adet boş viski şişesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma ve işlemlerle ilgili detaylar, yetkili birimlerce açıklanacak.

GAZİANTEP'TE BİR ADRESTE YAPILAN ARAMALARDA GÜMRÜK KAÇAĞI 137 ŞİŞE VİSKİ İLE 89 LİTRE DÖKME VİSKİ ELE GEÇİRİLDİ