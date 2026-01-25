Gaziantep’te Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı

Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 137 şişe ve 89 litre gümrük kaçağı viski ile 100 boş şişe ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:13
137 şişe ve 89 litre viski ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte-kaçak alkolle mücadeleye yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda gümrük kaçağı 137 şişe viski, 89 litre dökme viski ve 100 adet boş viski şişesi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

