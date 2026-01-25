Gaziantep’te Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı
137 şişe ve 89 litre viski ele geçirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte-kaçak alkolle mücadeleye yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda gümrük kaçağı 137 şişe viski, 89 litre dökme viski ve 100 adet boş viski şişesi ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
