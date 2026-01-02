Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Nurdağı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak maden ocağı açarak krom madeni çıkardığı tespit edilen H.B. ve İ.E.M. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.
Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ele geçirilen malzemeler
Aramalarda, suçta kullanılan 3 adet vinç, 3 adet hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet su dalgıç pompası, 1 adet görüntü izleme cihazı, 50 metre seyyar aydınlatma kablosu ve 2 adet el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.
GAZİANTEP'TE KAÇAK MADEN OCAĞI AÇARAK KROM MADENİ ÇIKARDIĞI BELİRLENEN 2 ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.