Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'te Nurdağı'nda kaçak krom madeni çıkardıkları tespit edilen H.B. ve İ.E.M. jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı; çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:32
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Nurdağı ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak maden ocağı açarak krom madeni çıkardığı tespit edilen H.B. ve İ.E.M. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen malzemeler

Aramalarda, suçta kullanılan 3 adet vinç, 3 adet hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet su dalgıç pompası, 1 adet görüntü izleme cihazı, 50 metre seyyar aydınlatma kablosu ve 2 adet el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

