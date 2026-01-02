DOLAR
Gaziantep'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Aynı Aileden 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı aynı aileden 7 kişiyi zehirledi; bazıları ağır durumda hastanelerde tedavi altında.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:32
Olayın Detayları

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aynı aileden 7 kişi zehirlendi. Olay, ilçeye bağlı Vatan Mahallesinde meydana geldi.

İddialara göre, ısınmak için sobayı yakarak uyuyan aileden sabah saatlerinde haber alamayan yakınları adrese gittiğinde aile üyelerini baygın halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ve Tedavi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, sobadan sızan gazdan etkilendiği belirlenen M.U. ile eşi A.U., çocukları İ.U., M.U., S.U., Z.U. ve Y.U. Gaziantep Şehir Hastanesi, Şehitkamil Devlet Hastanesi ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan aile üyelerinden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili polis ve ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedenleri yapılacak incelemelerin ardından açıklanacak.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

