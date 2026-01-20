Gaziantep'te Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay Hapisle Aranan 2 Şahıs Jandarma Operasyonunda Yakalandı

Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. ve M.A. isimli iki şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP’TE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 2 ŞAHIS YAKALANDI.