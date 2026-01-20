Gaziantep'te Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay Hapisle Aranan 2 Şahıs Jandarma Operasyonunda Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Şehitkamil ve Nizip'te düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.Ç. ve M.A.'yı yakalayıp tutukladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 10:58
Gaziantep'te Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay Hapisle Aranan 2 Şahıs Jandarma Operasyonunda Yakalandı

Gaziantep'te Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay Hapisle Aranan 2 Şahıs Jandarma Operasyonunda Yakalandı

Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. ve M.A. isimli iki şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP’TE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 2 ŞAHIS...

GAZİANTEP’TE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 2 ŞAHIS YAKALANDI.

GAZİANTEP’TE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN 12 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 2 ŞAHIS...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tır 600 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı — Kaza Anı Kamerada
2
Samsun'da 'Sazan Sarmalı' Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Tutuklama
3
Kuşadası'nda 6 Hırsızlık Zanlısı S.C. Yakalandı
4
Sultanbeyli'de Balkon Çökmesi: 2 Araç Hasar Gördü
5
Malatya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
6
Gaziantep'te Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay Hapisle Aranan 2 Şahıs Jandarma Operasyonunda Yakalandı
7
Çanakkale’de huzur uygulamasında 1 şüpheli tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları