Gaziantep'te Mehmet Polat Cinayeti: 6 Sanığın Yargılanmasına Devam

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 16 Mart 2023'te öldürülen Mehmet Polat davasında 6 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:43
Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında, 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde silahla öldürülen Mehmet Polat (24) davasında, müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanıklar E.D., A.D., A.N.G., M.Y., M.F.Y., M.C.D. duruşmada hazır bulundu.

Sanık savunmaları

A.N.G. duruşmada yaptığı savunmada, "Ben oraya birini öldürmek için gitmedim. Olaylar bir anlık tartışma sonucu gerçekleşti. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da bera-at taleplerini yineledi.

Maktul yakınlarının talepleri

Duruşmada hazır bulunan maktul yakınları, evlatlarının katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkemenin kararı

Mahkeme heyeti, dosyada bulunan eksik evrakların tamamlanması ve dosyaya yeni eklenen delillerin incelenmesi için sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay, 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre gün içinde tartışma yaşayan taraflar akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca önce tartışma, ardından silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı.

