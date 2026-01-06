Gaziantep'te muhtarlık kavgası: Sanık C.O.'ya 75 yıl hapis

Gaziantep'te muhtarlık kavgasında biri muhtar adayı üç kardeşin ölümüyle sonuçlanan davada, tutuklu sanık C.O.'ya toplam 75 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:23
Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada mahkeme heyeti, tutuklu sanık C.O.'ya maktullere yönelik öldürme suçundan 3 kez 25 yıl olmak üzere toplam 75 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmada neler yaşandı?

Karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar C.O., M.Ç. ve M.O. ile tutuksuz sanıklar, maktul yakınları, maktul avukatları ve sanık avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanık V.O. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada söz alan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme kararının detayları

Mahkeme heyeti, sanık A.O., A.O., C.O. ve I.E.O. hakkında bazı suçlardan beraat kararı verirken, C.O., maktullere yönelik öldürme suçundan 3 kez 25 yıl olmak üzere toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda ayrıca; C.O., V.O., C.O. ve M.Ç.'ye kasten öldürmek suçundan 30'ar yıl, M.O.'ya 3 kez 6 yıl 8 ay, A.O. ve I.E.O.'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. V.O., C.O., C.O. ve M.O. hakkında tehdit dosyası düşerken, M.Ç. için kasten yaralama suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Olayın geçmişi

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sırasında yaşandı. Silahlı kavgada muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı. Önceki yargılamada cinayet zanlılarından C.O. 3 kez müebbet hapis, M.Ç. ise 1 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmış; tutuksuz yargılanan C.O., M.Ç., V.O. ve M.O. tutuklanmıştı.

Üst mahkemenin bozma gerekçesi

Verilen kararlara yapılan itiraz üzerine üst mahkeme, aynı avukatın birden fazla kişiyi savunması, bazı sanıklara verilen cezaların yetersiz bulunması ve gerekli indirimlerin yapılmaması gerekçeleriyle kararı bozdu ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.

