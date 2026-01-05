Pozantı'da Jandarma Uygulamaları: 57 Şüpheli Yakalandı

1 aylık denetimde asayiş ve trafik kontrolleri yoğunlaştırıldı

Adana’nın Pozantı ilçesinde, Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde geniş çaplı asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda yaklaşık 9 bin kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılırken, aranan 57 şahıs yakalandı. Trafik denetimlerinde ise 5 bin 458 araç sorgulanırken 30 araç trafikten men edildi.

Jandarmanın aramalarında ele geçirilenler arasında 5 gram metamfetamin, 9 gram uyuşturucu madde, 5 gram esrar, 278 adet kaçak sigara, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 9 adet fişek bulundu.

