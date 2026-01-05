DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Pozantı'da Jandarma Uygulamaları: 57 Şüpheli Yakalandı

Adana Pozantı'da 1 Aralık 2025-1 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan jandarma uygulamalarında 57 aranan şahıs yakalandı, 30 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:51
Pozantı'da Jandarma Uygulamaları: 57 Şüpheli Yakalandı

Pozantı'da Jandarma Uygulamaları: 57 Şüpheli Yakalandı

1 aylık denetimde asayiş ve trafik kontrolleri yoğunlaştırıldı

Adana’nın Pozantı ilçesinde, Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde geniş çaplı asayiş ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulamalarda yaklaşık 9 bin kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılırken, aranan 57 şahıs yakalandı. Trafik denetimlerinde ise 5 bin 458 araç sorgulanırken 30 araç trafikten men edildi.

Jandarmanın aramalarında ele geçirilenler arasında 5 gram metamfetamin, 9 gram uyuşturucu madde, 5 gram esrar, 278 adet kaçak sigara, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 9 adet fişek bulundu.

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN 1 AYDA YAPTIĞI UYGULAMALARDA ARANAN 57 ŞAHIS...

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN 1 AYDA YAPTIĞI UYGULAMALARDA ARANAN 57 ŞAHIS YAKALANIRKEN 30 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN 1 AYDA YAPTIĞI UYGULAMALARDA ARANAN 57 ŞAHIS...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kandıra'da 55 Hayvan Kurtarıldı — Açlık ve Bakımsızlık İddiası
2
Salihli'de Durdurulan Araçta 50 Gram Esrar Ele Geçirildi
3
Ceyhan'da Takside 1 Kilo 39 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi — 5 Tutuklama
4
Bakırköy'de 40 Bin Dolarlık Saat Dolandırıcılığı: 3 Şahsa 7'şer Yıla Kadar Hapis
5
Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 90 Yaşındaki A.P. İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
İzmir Karabağlar’da Uyuşturucu Satan Sevgililer Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları