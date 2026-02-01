Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Şahinbey çevre yolunda araç yangını: Sürücü kurtuldu, araç kullanılamaz hale geldi

Gaziantep’te seyir halindeki otomobil alev aldı. Çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, dün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre yolda ilerleyen araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı emniyet şeridine park ederek kendisini dışarı attı.

Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından alevler aracı tamamen sardı. Yangına, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri söndürme tüpleriyle müdahale etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale gelerek büyük hasar gördü.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

