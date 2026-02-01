Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Gaziantep'te Şahinbey çevre yolunda dün öğle saatlerinde seyir halindeki otomobil alev aldı; sürücü kurtuldu, itfaiye söndürdü, araçta büyük çapta maddi hasar, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:51
Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Gaziantep'te Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Şahinbey çevre yolunda araç yangını: Sürücü kurtuldu, araç kullanılamaz hale geldi

Gaziantep’te seyir halindeki otomobil alev aldı. Çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, dün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre yolda ilerleyen araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı emniyet şeridine park ederek kendisini dışarı attı.

Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından alevler aracı tamamen sardı. Yangına, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri söndürme tüpleriyle müdahale etti.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale gelerek büyük hasar gördü.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van’da Otomobil Takla Attı: Edremit’te 2 Kişi Hafif Yaralandı
2
Şırnak’ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi — Bakan Yerlikaya
3
Gaziantep'te Kasa Hırsızlığı: 2,7 Milyon TL'lik Kasa Çalındı
4
Erciş'te Seyir Halindeki Opel'in Motorunda Yangın
5
Hatay'da yangın: Melek Uzun'un 4 çocuğuyla yaşadığı ev küle döndü
6
Ankara'da çalıntı araçları presleyip yok eden 8 şüpheli yakalandı
7
Bursa Nilüfer'de 'Yol Verme' Tartışması Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları