İzmir Buca'da Freni Boşalan Kamyon Kaza Yaptı: 2'si Ağır 3 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, freni boşalan kamyonun bir otomobile arkadan çarpması sonucu 2'si ağır, toplam 3 kişi yaralandı. Olayın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 17.30'da Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak istikametine seyir halinde olan 42 AFV 856 plakalı, iş makinesi yüklü kamyonun frenleri boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde seyreden 35 BDK 20 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri kırarak köprüde asılı kaldı. Kamyonun kasasında yüklü bulunan iş makinesi ise köprüden aşağı düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada yaralanan M.Ş. (49), B.E. (19) ve İ.B.K. (23) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E. ve M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralı İ.B.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza Anı Kamerada

Meydana gelen kazanın anları, seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, freni boşaldığı belirtilen kamyonun hızla geldiği, önündeki araca çarparak onu yolun diğer kısmına savurduğu ve kamyonun da savrulduğu anlar yer alıyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

