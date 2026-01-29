Gaziantep'te tıra arkadan çarpan otomobilde 3 kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan otomobilde Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar hayatını kaybetti; tır sürücüsü E.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:31
Gaziantep'te tıra arkadan çarpan otomobilde 3 kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'te trafik kazası: 3 kardeş yaşamını yitirdi

Gaziantep'te meydana gelen kazada, Afyonkarahisar'dan yeni aldıkları araçla memleketlerine dönen üç kardeş yaşamını yitirdi. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasında gerçekleşti.

Kaza ve müdahale

İddialara göre 59 AID 791 plakalı otomobili kullanan Nihat (53), Hüseyin (50) ve Aydın Dündar ile birlikte seyir halindeyken, E.A. idaresindeki 77 AJA 436 plakalı tıra arkadan çarpış gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan üç kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve sonrası

Feci kazada hayatını kaybeden üç kardeşin cenazeleri, olay yerindeki ve Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Tır sürücüsü E.A. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'TE TIRA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ. KAZADA ÖLEN KARDEŞLERİN...

GAZİANTEP'TE TIRA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ. KAZADA ÖLEN KARDEŞLERİN AFYONKARAHİSAR'DAN YENİ ARAÇ ALDIKTAN SONRA MEMLEKETLERİNE VARMAK ÜZEREYKEN KAZA GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ.

GAZİANTEP'TE TIRA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ. KAZADA ÖLEN KARDEŞLERİN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Otobüs-Tır Kazası: Ölü Sayısı 2
2
Antalya Büyükşehir Ekipleri Alacami Grup Yolundaki Heyelanı Kaldırdı
3
Ağrı Doğubayazıt Meteoroloji ASM'de Doktora Yumruklu Saldırı
4
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Akyazı ve Arifiye'de 7 Gözaltı
5
Yozgat'ta sahte altınla dolandırıcılık: A.S. yakalandı
6
Ordu'da 'savcı ve polis' kılığına giren dolandırıcılar yakalandı — Yaklaşık 1 milyon TL ziynet
7
Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 171 Yakalandı, 59 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları