Gaziantep'te tıra arkadan çarpan otomobilde 3 kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep'te trafik kazası: 3 kardeş yaşamını yitirdi

Gaziantep'te meydana gelen kazada, Afyonkarahisar'dan yeni aldıkları araçla memleketlerine dönen üç kardeş yaşamını yitirdi. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasında gerçekleşti.

Kaza ve müdahale

İddialara göre 59 AID 791 plakalı otomobili kullanan Nihat (53), Hüseyin (50) ve Aydın Dündar ile birlikte seyir halindeyken, E.A. idaresindeki 77 AJA 436 plakalı tıra arkadan çarpış gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan üç kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve sonrası

Feci kazada hayatını kaybeden üç kardeşin cenazeleri, olay yerindeki ve Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Tır sürücüsü E.A. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

