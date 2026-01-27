Gaziantep'te uyuşturucu satışı: İran uyruklu Yashar R.'ye 18 yıl indirimsiz hapis

Mahkeme etkin pişmanlık hükümlerini uygulamadı

Gaziantep'te uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle yakalanan İran uyruklu sanık Yashar R., Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sanığa 18 yıl indirimsiz hapis cezası verdi ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi.

Duruşmada savunma yapan sanık Yashar R. şunları söyledi: "Ailem şu an İran’da onları göremiyorum. Ailemi çok özledim. Cezaevinde çok zorlanıyorum. Çok pişmanım. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Bunu yaptığım için ve şu an bu huzurda bulunduğum içinde çok pişmanım"

Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin sabit olduğu kanaatine vararak cezayı indirimsiz şekilde hükme bağladı. Sanık, kararın ardından cezaevine gönderildi.

