Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Adam Sokakta Eşini Öldürdü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki Hayrettin Karataş, eşi Pınar Karataş'ı sokakta boynundan vurarak öldürdü; zanlı 300 metre ileride yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:44
Yunusemre'de meydana gelen olayda zanlı yakalandı, soruşturma sürüyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 11.15 sıralarında bir kadın öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında olan Hayrettin Karataş (37), sokakta yanında getirdiği silahla eşine saldırdı. Saldırıda Pınar Karataş (37) boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırgan Hayrettin Karataş kaçmaya çalıştığı sırada olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride yakalandı.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu ve 7 çocuk sahibi oldukları öğrenildi. Hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

