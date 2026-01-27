Manisa'da Boşanma Aşamasındaki Adam Sokakta Eşini Öldürdü

Yunusemre'de meydana gelen olayda zanlı yakalandı, soruşturma sürüyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 11.15 sıralarında bir kadın öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre boşanma aşamasında olan Hayrettin Karataş (37), sokakta yanında getirdiği silahla eşine saldırdı. Saldırıda Pınar Karataş (37) boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırgan Hayrettin Karataş kaçmaya çalıştığı sırada olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride yakalandı.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu ve 7 çocuk sahibi oldukları öğrenildi. Hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında öldürdü