Gaziantep’te Uyuşturucu ve Kaçakçılığa Darbe: 17 Tutuklama

Gaziantep’te uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında son 1 ayda 184 şüpheli yakalandı, bunlardan 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aralık ayında yürüttüğü operasyonlarda 157 olaya müdahale etti.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 7 kilo 668 gram metamfetamin, 6 bin 361 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 522 gram skunk, 1 kilo 10 gram kokain, 244 gram esrar, 7 kilo 500 gram kimyasal madde ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı yer aldı.

Kaçakçılık Kapsamında Ele Geçenler

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan aramalarda 22 bin 680 adet makaron, 4 bin 220 paket kaçak sigara, 71 adet elektronik sigara, 6 bin 497 adet elektronik malzeme, 140 adet akıllı saat, 114 adet cep telefonu, 74 adet tablet, 25 adet kamera, 15 adet sim kart, 15 kilogram kaçak çay ve 15 adet tarihi eser sikke bulundu.

Silah, Araç ve Diğer Bulgular

Ayrıca 10 adet ruhsatsız tabanca ve 28 mermi ile 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 35 fişek ele geçirildi. Kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 17 araç da güvenlik güçlerince el konularak incelemeye alındı.

Gözaltı ve Yargılama Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 167 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA ARALIK AYINDA YÜRÜTTÜĞÜ OPERASYONLARDA 157 OLAYA MÜDAHALE ETTİ. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 184 ŞÜPHELİ YAKALANDI.